Mediobanca darà in quattro anni due miliardi e mezzo agli azionisti

LA STRATEGIAROMA Punta a spingere sulla crescita il nuovo piano industriale di Mediobanca. Non soltanto sull'incremento di utili e redditività, ma anche sulla remunerazione degli azionisti, con 2,5 miliardi pronti in 4 anni e un 10% in più di cedola solo nel 2020, dicono le linee guida presentate dall'ad, Alberto Nagel. L'obiettivo al 2023 è dunque aumentare i ricavi mediamente del 4% all'anno, a quota 3 miliardi, di pari passo con i profitti che vedranno un utile per azione in aumento del 4%, a 1,1 euro per azione (da 0,93 euro), mentre il...