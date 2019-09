Mediaset, Vivendi può votare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA Il tribunale ha deciso: per la prima volta da quando ha fatto il suo ingresso a fine 2016 nel capitale di Mediaset, Vivendi potrà votare nell'assemblea del 4 settembre con il 9,9% direttamente in portafoglio. Non un'assemblea qualunque visto che sul tavolo c'è l'approvazione della fusione tra Mediaset e Mediaset Espana, oltre al trasferimento del controllo a nuova holding di diritto olandese, Media for Europe, e l'adozione del voto multiplo. Un riassetto non condiviso dal gruppo controllato da Vincent Bolloré, già pronto a...