Mediaset: Vivendi pronta a cedere il 20%

LA TRATTATIVAROMA Mediaset-Vivendi, il negoziato entra nel vivo. Dopo i due incontri fra i legali, la trattativa accelera sulla proposta del Biscione di far acquistare da Fininvest o altro soggetto da nominare una quota del 20% della holding televisiva, nell'ambito di una grande pace fra Cologno Monzese e Parigi con rinuncia reciproca ai tre giudizi civili pendenti in tribunale più quello amministrativo al Tar che allo stato è davanti alla Corte di Giustizia. Il pomo della discordia è il prezzo dell'operazione. Ieri il titolo ha chiuso in...