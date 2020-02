IL CONTENZIOSO

ROMA Il tribunale di Milano ha rigettato i ricorsi presentati da Vivendi e Simon fiduciaria su Mfe (Mediaset For Europe). Il giudice del tribunale delle imprese di Milano Elena Riva Crugnola, ieri, ha dato (parzialmente) ragione al Biscione che può così andare avanti nella fusione, ma deve attendere l'esito in Spagna - il giudizio sull'impugnativa della delibera di Mediaset España è rinviato al 6 febbraio - e Olanda. I ricorsi a Milano erano finalizzati a sospendere il progetto paneuropeo della holding italiana.

LE POSIZIONI

Per la Crugnola, prevale l'interesse del Biscione alla fusione. «La sospensione delle due delibere comporterebbe un danno irreparabile sul piano della operatività imprenditoriale, risolvendosi nella impossibilità di espansione europea delle proprie dimensione», si legge nelle 12 pagine del provvedimento, emesso a seguito della complessa udienza di sabato scorso, al termine della quale il giudice si era riservato. Con un'accelerazione decisionale che nessuno si attendeva, però, la Crugnola ha messo una punto fermo a questo estenuante scontro giudiziario che va avanti dall'autunno 2016, paralizzando l'attività del gruppo tv di proprietà di Fininvest.

Ora Vivendi passa al contrattacco e in una nota preannuncia l'impugnativa in appello del verdetto, si dice certo che le recenti decisioni e opinioni legali, inclusa quella espressa dall'avvocato generale della corte di giustizia della Ue nel dicembre 2019, dimostreranno le sue ragioni. Il gruppo francese continuerà a difendere con decisione la sua posizione con tutti i mezzi legali. Il 10 febbraio si terrà un'udienza al Tribunale di Amsterdam e altre azioni legali, sia con carattere d'urgenza sia nel merito, sono già state o saranno avviate in Italia e in Spagna. Vivendi ribadisce che il piano di fusione MFE «mette in pericolo i diritti dei soci di minoranza». Non solo, il gruppo che fa capo a Vincent Bollorè continua inoltre a ritenere che la decisione del consiglio di amministrazione di Mediaset di escludere ripetutamente alcuni azionisti di minoranza dal voto, basandosi su un'interpretazione della legge italiana che è stata messa in discussione dall'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Cjeu), verrà - infine - respinta in tribunale. Sarebbe «una interruzione di un costoso programma intrapreso da tempo in relazione alle ineludibili condizioni di mercato di riferimento», si legge nelle motivazioni. Il danno «che si verificherebbe anche laddove la sospensione fosse disposta solo fino alla data della pronuncia della Corte di Giustizia Ue», chiamata a verificare la compatibilità della legge Gasparri con l'ordinamento europeo, «data ancora non preannunciata dalla Corte e, in ogni caso, di per sè non risolutiva, posta la necessità che tale pronuncia sia esaminata dal Tar rimettente ai fini della valutazione della validità del provvedimento Agcom, con ulteriori strascichi del procedimento cautelare per molti mesi».

Secondo il tribunale a fronte di tale pregiudizio su Mediaset, la ricaduta che deriverebbe in capo a Vivendi e Simon dalla esecuzione della fusione «non verrebbe invece a ledere esigenze vitali delle due società in ogni caso essendo poi operanti al riguardo meccanismi risarcitori». È su queste argomentazioni contrapposte che «il Tribunale reputa che le istanze cautelari delle socie impugnanti non possano essere accolte». Entrando ancora di più nel merito, la Crugnola spiega secondo la prospettazione di cui alla prima impugnazione (assemblea del 4 settembre 2019) che essa «difetterebbe nel caso in capo a Mediaset qualsiasi concreto interesse industriale/organizzativo giustificante la fusione, programmata solo al fine di moltiplicare l'influenza della socia di maggioranza, Fininvest, e in odio a Vivendi, come denotato in particolare, dall'inserimento nello statuto Mfe delle clausole ad personam relative al cd Requisito di detenzione e al cd Requisito contrattuale nonché alla soglia convenzionale in tema di opa, clausole in particolare illustrate come abusive nell'atto di citazione di Vivendi». Il tribunale rileva che questa prospettazione è stata «smentita dallo sviluppo processuale».

