ROMA Il progetto paneuropeo Mfe è al palo, in attesa che il giudice di merito di Madrid si esprima sulla fattibilità del nuovo statuto della holding olandese che nascerà dalla fusione di Mediaset España in Mediaset. Nel frattempo - il 27 febbraio - Cologno Monzese ha costituito Mediaset Italia spa, domiciliata in Italia, che comprenderà tutte le attività che non faranno parte del polo dell'entertainment. L'assemblea della newco ha deliberato un aumento di capitale da 120 mila euro a 600 milioni di euro sottoscritto dall'unico azionista Mediaset: conferite «la totalità delle azioni di Reti Televisive Italiane, di Publitalia 80, delle strutture organizzative che erogano servizi di alta direzione connessi all'indirizzo strategico, affari legali e societari, affari istituzionali, servizi di sicurezza e finanziari, gestione del personale». Dal verbale si legge che i rami d'azienda oggetto di conferimento sono stati valutati «a 1,3 miliardi». I rapporti fra Cologno e Vivendi sono talmente conflittuali che nelle ultime ore le parti starebbero litigando anche sul coronavirus e si litiga sulle udienze.

