Il Tribunale di Amsterdam ha accolto il ricorso di Vivendi sulla fusione tra Mediaset e la controllata spagnola alla base di Mfe, l'holding nella quale il Biscione vuole concentrare le sue attività e partecipazioni. Ma facendolo mette in dubbio i voti maggiorati per i soci con più fedeltà', che sono alla base della scelta di molti gruppi, non solo made in Italy, di trasferire la sede nel Paese tra i più rigidi nelle trattative per la concessione dei fondi europei alle altre nazioni Ue. Vivendi «è molto soddisfatta per la decisione», che ritene «nell'interesse di tutti gli azionisti di Mediaset: ciò che abbiamo sempre cercato di ottenere nei tribunali dei diversi Paesi e alla Corte Europea», dice un portavoce dei francesi. Il riferimento è alla decisione attesa a breve della Corte Ue sul ricorso contro il Tusmar' della legge Gasparri, sul quale si basa l'intimazione dell'Agcom a Vivendi di scegliere tra la partecipazione in Tim o in Mediaset. E i francesi hanno optato per la società Tlc, congelando il 20% del Biscione in una fiduciaria. Il gruppo fondato da Berlusconi replica che «la Corte olandese ha richiesto modifiche dell'impianto del piano che, in realtà, per Mediaset non era già più realizzabile» dopo il verdetto del Tribunale di Madrid di luglio. Allo studio c'è infatti anche la nascita di Mfe senza la fusione con la Spagna: un nuovo piano quindi in pista.

