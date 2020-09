IL CONFRONTO

ROMA È presto per parlare dell'epilogo di una trattativa che tra tanti stop e poche schiarite va avanti da 4 anni sull'asse Mediaset-Vivendi. Ma il clima è cambiato già nelle ultime settimane. E nonostante, almeno ufficialmente, le posizioni tra i due gruppi sembrino ancora lontane, c'è ora la volontà precisa da entrambi i fronti di chiudere la partita. Ecco perché già nei prossimi giorni potrebbe esserci il primo confronto tra l'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, e il suo omologo in Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, dopo la serie di decisioni messe agli atti nei tribunali internazionali che comunque non chiudono il corposo dossier di cause tuttora attive. Da quanto si apprende, l'incontro non sarà oggi, in coincidenza con l'appuntamento del cda di Mediaset, come ipotizzato dal mercato.

Ma un faccia a faccia virtuale, imposto dall'isolamento preventivo di Pier Silvio, potrebbe presto aprire davvero la strada dell'accordo. Con questo obiettivo stanno lavorando da giorni le diplomazie parallele. Sia il Biscione che Vivendi non commentano. Ma anche la Borsa è ormai convinta che l'unica via è quella di un accordo difficile, ma inevitabile. Ieri il titolo Mediaset ha chiuso la seduta in aumento del 9%, oltre quota 1,8 euro, con la controllata spagnola che a Madrid che ha segnato un +8%. Ebbene, in sole tre sedute le azioni del Biscione hanno guadagnato il 20%, complice anche la sentenza della Corte Ue a favore dei francesi sul congelamento della partecipazione di Vivendi che ha aperto la strada a un ingresso del Biscione nella partita per la rete unica. Una strada stretta, che passa dalla revisione della Legge Gasparri e da un modello di rete neutrale diverso da quello immaginato nell'accordo tra Time Cdp, ma per la Borsa può essere lo scenario futuro sul quale far maturare subito un accordo con Vivendi. Dunque, si parlerà solo di conti semestrali oggi al tavolo del cda Mediaset, che potrebbe aver risentito meno di quanto previsto dell'impatto Covid. Ma che segnerà comunque una svolta.

I NODI

La trattativa dovrebbe ripartire dal progetto Mfe, bloccato dal tribunale spagnolo su sollecitazione di Vivendi. Si tratta di ripresentare un progetto il più possibile blindato per il polo europeo della tv generalista che Pier Silvio Berlusconi ha disegnato attorno a Mediaset e alla controllata spagnola Mediaset Espana dando un ruolo centrale anche al gruppo tedesco Prosiebensat. Ecco perché il Biscione chiede che sia Vivendi a fare una sua proposta industriale, e non dimentica certo di sventolare la richiesta di risarcimento da 3 miliardi avanzata per l'affare Premium del 2016. Il 22 settembre è fissata un'udienza cruciale per il dossier risarcimenti. Ma è evidente che qualunque accordo dovrà prevedere un ridimensionamento delle pretese risarcitorie.

Roberta Amoruso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

