LA BATTAGLIA

ROMA Vivendi batte Mediaset davanti alla Corte di Giustizia Ue ma il Biscione già rilancia e ora punta alla Rete unica. Dopo anni di attesa i giudici del Lussemburgo hanno bocciato la disposizione con cui Agcom nel 2017 impedì «a Vivendi di acquisire il 28,8% del capitale di Mediaset», bloccando la scalata intrapresa dal colosso francese: «Contraria al diritto dell'Unione», si legge infatti nella sentenza che inevitabilmente avrà ricadute non solo sulla media company di Cologno Monzese ma anche politiche. Dopo la bocciatura delle valutazioni espresse dalla Authority, considerate «sproporzionate» nella tutela del pluralismo dell'informazione e di «ostacolo» alla libertà di stabilimento, si andrà incontro alla riscrittura della norma e a un mutamento del settore delle tlc. Quello scritto ieri in pratica è solo un altro capitolo della saga giudiziaria in corso tra Vivendi e Mediaset che, ora, rischia di complicarsi a causa dei ruoli recitati nell'assemblea generale del Biscione.

Come chiarito in una nota dal colosso di proprietà di Vincent Bolloré, i tentativi portati avanti da Mediaset negli anni (oberare «ingiustamente le autorità italiane» con il ricorso all'Agcom o tentare di «spostare la propria sede in Olanda» oltre al «divieto di partecipazione al voto per Vivendi nelle sue assemblee generali») hanno causato «l'illegittimità delle risoluzioni adottate a seguito di tale esclusione», ponendo l'azienda della famiglia Berlusconi in «una situazione di grave incertezza giuridica».

LA MATASSA

Come se non bastasse, a ingarbugliare ulteriormente la matassa c'è il fatto che con la sentenza di ieri è stato anche smontato de facto il Sistema integrato delle comunicazioni (Sic) introdotto in Italia dalla legge Gasparri per evitare concentrazioni nel mercato audiovideo impedendo commistioni tra media (società con ricavi superiori al 10% del Sic) e tlc (società con ricavi superiori al 40% nel settore). Una novità che può giocare a favore di Mediaset che si è già detta pronta a entrare nella partita della Rete unica, accedendo anche il suo titolo in Borsa (+ 4,6%): «Se si aprissero possibilità di convergenza tra i leader delle tlc e dell'editoria televisiva, Mediaset valuterà con il massimo interesse ogni nuova opportunità in materia, a partire dai recenti sviluppi di sistema sulla Rete unica nazionale in fibra». Un'ulteriore complicazione in una vicenda già articolata partita nel 2016. Quando il gruppo francese ha avviato la «campagna di acquisti ostile» di Mediaset comprando il 28,8% delle quote di capitale per un totale di quasi un terzo (29,94%) dei diritti di voto nell'assemblea. Una scalata che il Biscione frenò rivolgendosi all'Agcom e invocando le limitazioni del Sic in virtù del ruolo recitato in Tim da Vivendi che, ancora oggi, è nelle mani dei francesi per il 23,94%. Accolta dall'Authority, la tesi fu però contestata da Bolloré al Tar che, pur eseguendo la decisione e imponendo il trasferimento del 19,19% delle azioni acquisite dai francesi a una società terza (Simon Fiduciaria), rimandò il tutto alla Corte Ue per stabilire se la legge Gasparri fosse in contrasto con le norme europee. Vale a dire proprio ciò che hanno stabilito ieri i giudici del Lussemburgo.

Francesco Malfetano

