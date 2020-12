IL CASO

ROMA I vertici di Vivendi, il colosso francese delle tlc, risultano indagati dalla Procura di Milano. Lo si evince «dall'avviso di chiusura indagini» come riporta il Corriere della sera di ieri. Il fascicolo, aperto nel 2016 su denuncia di Mediaset, vede iscritti Vincent Bolloré e l'ad Arnaud de Puyfontaine per le ipotesi di «manipolazione del mercato» e «ostacolo all'esercizio delle funzioni di autorità di vigilanza». Bollorè, in particolare, viene accusato dai pm di «aver ingannato il mercato contestando pretestuosamente la veridicità dei dati dell'accordo dell'8 aprile 2016 tra Vivendi e Mediaset per l'acquisto di Mediaset Premium», e poi di aver inviato in tre occasioni comunicazioni in cui «ha fatto credere che l'inadempimento contrattuale di Vivendi dipendesse da sottaciute mine finanziarie dentro Mediaset Premium». L'altra accusa poggia «su tre informazioni celate all'autorità di vigilanza» su «ingenti acquisti di azioni Mediaset» e su «abboccamenti» con Telecom e Mediobanca, il cui ruolo di advisor è stato taciuto. Inoltre, secondo la GdF l'imprenditore francese, cui venerdì sera è stato notificato l'avviso di conclusione indagini, avrebbe posto in essere una condotta manipolativa anche sul titolo Premafin, propedeutica al buon esito dell'acquisto da parte di Groupama di una quota rilevante nella finanziaria che fu di Salvatore Ligresti. Da parte sua Vivendi nega qualsiasi «irregolarità nella vicenda Mediaset». Nella nota diffusa ieri, il gruppo francese informa che continuerà ad «assumere tutte le misure necessarie, comprese eventuali denunce penali, per proteggere i suoi legittimi interessi e quelli dei suoi attuali ed ex dirigenti». Vivendi «stigmatizza che un documento riservato, volto alla tutela dei soggetti indagati, sia stato reso pubblico non appena notificato ai propri legali, travisandone anche il contenuto». A quanto si apprende, Mediobanca si sarebbe limitata a prospettare combinazioni amichevoli che però non state prese in considerazione.

r. dim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA