Mediaset: fusione in Spagna sospesa, primo round legale assegnato a Vivendi

IL VERDETTOROMA Stop, almeno per ora, alla nascita di MediaforEurope, la società olandese destinata a raccogliere attività e partecipazioni del gruppo Mediaset.Un punto a favore di Vivendi nello scontro sulla stessa Mediaset.Ma la società del Biscione è pronta al contrattacco, anche bussando alla porta dell'Agcom.I FATTII fatti. Arriva da Madrid l'ultimo atto (in ordine di tempo) della battaglia legale tra la società di Vincent Bollorè e la Fininvest della famiglia Berlusconi.La Corte spagnola ha sospeso, come richiesto dai soci...