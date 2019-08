Mediaset, esposto alla Consob: «Vivendi manipola il titolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA La battaglia tra Mediaset e Vivendi si riaccende a poche settimane dalle assemblee chiamate ad approvare la fusione con Mediaset Espana e la nascita della superholding Mfe ad Amsterdam. E il gruppo di Cologno invita i francesi a parlar chiaro e li accusa di manipolazione di mercato. Ieri Mediaset ha comunicato di aver depositato un esposto in Consob per denunciare «che Vivendi sta agendo per deprimere il corso del titolo», che in Borsa ieri ha chiuso a 2,95 euro sopra il prezzo di recesso (2,77 euro), e per chiedere...