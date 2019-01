Mediaset cambia e chiude Premium

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA Persi i diritti del calcio e ceduta la piattaforma tecnologica a Sky, Mediaset riorganizza quello che resta delle attività di pay-tv e mette fine a Mediaset Premium spa come società separata, di cui resta in vita solo il marchio. Qualche giorno fa, in base ai documenti consultati da Radiocor, i consigli di amministrazione di Reti Televisive Italiane e di Mediaset Premium hanno definito il progetto di fusione per incorporazione di quest'ultima in Rti, la controllata di Mediaset che raccoglie le attività televisive in Italia...