Mediaset, al cda il polo europeo dal voto doppio esclusa Vivendi

TELEVISIONEMILANO «Siamo disponibili e assolutamente favorevoli» a sostenere il risiko europeo di Mediaset, ha detto due settimane fa Marina Berlusconi, presidente di Fininvest. I lavori «sono in corso» e oggi pomeriggio sul tavolo di un consiglio straordinario uno dei due punti all'ordine del giorno sarà: «operazioni rilevanti» legate all'esame di un'aggregazione in Europa. In pole la tv tedesca Prosiebensat1, basata a Unterföhring, secondo gruppo radio televisivo europeo per numero di famiglie raggiunte, presente in 13 stati. C'è un...