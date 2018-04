MediaPro prima a Cologno Monzese poi a Rogoredo. E venerdì i pacchetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA MediaPro scende in campo e lo fa bussando a Mediaset e Sky. L'ad Jaume Roures ieri ha avuto un faccia a faccia prima con i vertici di Cologno Monzese e poi con quelli di Santa Giulia. Un incontro doveroso dopo l'accordo tra l'emittente di Murdoch e la pay tv di Pier Silvio Berlusconi. Riunioni brevi dove non si è entrati nel dettaglio dei tanto attesi pacchetti tv che i catalani sveleranno venerdì. Due sole modifiche rispetto alle bozze già scritte settimana scorsa. Secondo indiscrezioni MediaPro vuole forzare la mano e mettere in...