Mediapro confida nell'Antitrust e fa slittare i diritti sulla Serie A

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La bomba dell'accordo siglato venerdì fra Sky e Mediaset ha prodotto immediatamente i suoi effetti anche sui diritti tv del calcio. MediaPro ha deciso di far slittare ancora la pubblicazione dei tanto attesi pacchetti. Possibile che saranno resi noti venerdì o al più tardi lunedì. I vertici catalani hanno le bocche cucite e sperano in un eventuale pronunciamento dell'Antitrust sull'alleanza televisiva. Ma trattandosi solo di cessione di pacchetti e non dell'intera piattaforma è quasi impossibile che possano esserci decisioni...