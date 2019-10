Meccanica: la produzione frena anche nel Nordest, pesa l'export

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEVENEZIA L'allarme di Federmeccanica è nazionale e vale anche per il Nordest: produzione in netto calo nel secondo trimestre. «Siamo entrati in una fase recessiva», avverte il vicepresidente di Federmeccanica, Fabio Astori, dopo che l'indagine congiunturale sul settore rileva un calo della produzione dell'1,1% rispetto al primo trimestre. Pesa la cattiva performance dell'automotive, condizionata anche dalla decisa frenata tedesca. Anche se il primo trimestre è risultato poco sopra lo zero, «negli ultimi 18 mesi ha predominato il...