IL CASO

ROMA L'asticella sugli Eurobond Giuseppe Conte l'ha alzata per evitare che il M5S bloccasse del tutto la trattativa ponendo paletti che avrebbero costretto il premier a dover respingere l'accordo per la sola presenza del Fondo salva-Stati (Mes) tra gli strumenti necessari per affrontare la crisi. Ora il presidente del Consiglio ha davanti una quindicina di giorni per cercare, insieme a Francia, Spagna e ad un'altra decina di Paesi, di spuntare tempi certi per l'attivazione del Recovery found. E probabilmente chiederà alle Camere un mandato forte per trattare. Probabilmente una risoluzione di maggioranza.

I CONTATTI

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, hanno lasciato intendere che una delle strade da percorrere è quella del prossimo bilancio Ue che fatica però ancora a definirsi per l'opposizione degli stessi Stati, Olanda in testa, che non vogliono sentir parlare di Eurobond e di debito condiviso.

I contatti tra Palazzo Chigi e Berlino sono costanti e il presidente del Consiglio punta molta sia sulla cancelliera Angela Merkel sia sulla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che intende trasformare il bilancio Ue in una sorta di Piano Marshall europeo. La prossima settimana la von der Leyen presenterà una nuova proposta e potrebbe quindi indicare quali e quante risorse possono essere messe a disposizione come garanzia per l'emissione dei recovery bond.

«Emettere titoli comuni è una cosa saggia», ha sostenuto ieri al Tg3 il ministro Roberto Gualtieri, secondo il quale l'Italia ha dalla sua «la forza della ragione» ed è per questo che «cresce il consenso» sul meccanismo del Recovery found che è tra le 4 proposte che il 23 aprile verranno sottoposte ai leader del Consiglio europeo. Gualtieri ha sottolineato la posizione italiana che non impedirà la modifica del Mes: «Noi abbiamo sempre detto che il Mes non ha la dimensione adeguata per mettere in campo le risorse necessarie, stiamo parlando di un 1.000-1.500 miliardi. Quindi - continua il ministro dell'Economia - ci stiamo concentrando sugli Eurobond e sul Fondo per la Rinascita. Abbiamo detto che non abbiamo bisogno del Mes ma ci siamo impegnati perché offra a tutti i Paesi che ne faranno richiesta, ci sono molti paesi interessati, delle risorse senza condizionalità alcuna».

Niente Mes, almeno per ora. Nemmeno per finanziare il prossimo decreto legge economico che potrebbe arrivare a 50 miliardi di euro e che sarà varato entro fine mese.

LA STRATEGIA

Ma al Consiglio europeo del 23 aprile l'Italia non potrebbe comunque opporsi all'inserimento del Fondo salva-Stati come gamba del pacchetto concordato dall'Ecofin. Quel pacchetto serve a dare copertura politica al programma Pepp (Pandemic Emergency Purchase Programme), avviato dalla Banca Centrale Europea. Un'iniezione di liquidità da 750 miliardi di euro (cui si aggiungono altri 200 miliardi di strumenti vari già attivati) che permetterà all'Italia nei prossimi mesi di finanziare tranquillamente le sue misure attraverso il deficit, e dunque l'aumento del debito attraverso l'emissione di titoli di Stato aggiuntivi rispetto a quelli programmati. Se però l'Europa si spacca, il bazooka della Bce potrebbe perdere efficacia, e l'Italia sarebbe quella che maggiormente avrebbe da perdere dalla caduta dello scudo della Banca centrale. C'è poi un altra questione. O meglio, una domanda che è per il momento senza una risposta certa. Se un Paese attiva la nuova linea del Fondo salva-Stati, che presenta come unica condizione l'obbligo di spendere i soldi per l'emergenza sanitaria, acquisisce il diritto ad accedere al programma Omt della Banca Centrale Europea, ossia il programma che permette all'Eurotower di comprare titoli di Stato senza limiti direttamente alle aste? Non è una questione secondaria. Il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, durante la conferenza stampa di presentazione del pacchetto europeo non ha sciolto il dubbio, dicendo che la decisione spetta alla Bce. Se così fosse, sarebbe probabilmente una strada impossibile da escludere a priori per il governo. Tanto più che molto probabilmente Spagna e Portogallo attiveranno immediatamente i prestiti.

Andrea Bassi

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

