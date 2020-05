LE NOMINE

VENEZIA Dal buon Amarone alla maglieria dell'alta moda, dalle attività aeroportuali all'industria siderurgica. C'è il mondo dell'imprenditoria e dei talenti targati Nordest nei tre veneti e un friulano insigniti nuovi Cavalieri del Lavoro ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella rosa dei venticinque scelti in tutta Italia appaiono infatti il trevigiano Enrico Marchi presidente di Save, la veronese Marilisa Allegrini amministratrice di un'azienda vitivinicola, la vicentina Silvia Stein al vertice del maglificio Miles e il friulano Federico Pittini alla guida dell'impresa leader nella produzione dell'acciaio. Onorati e soddisfatti hanno tutti condiviso la gloria con i propri collaboratori che li hanno supportati nel raggiungimento di importanti traguardi.

IL LEADER DEGLI AEROPORTI

L'impegno a far crescere «il sistema aeroportuale del Nordest e il Gruppo Finint», specie in un momento così difficile in cui c'è bisogno «di una mobilità efficiente per le aziende e per lo sviluppo del turismo», ma anche «di supporto dal mondo del credito e della finanza», sono le priorità per Enrico Marchi, 64 anni, presidente e amministratore delegato di Save Spa, società che gestisce l'aeroporto Marco Polo di Venezia. È lui che, dopo l'acquisizione nel 2014 di Catullo Spa, è riuscito a dar vita al polo aeroportuale del Nordest che comprende gli scali di Venezia, Treviso, Verona e Brescia. Una rete che vede un transito annuo di 32 milioni di passeggeri, attraverso le 50 compagnie aeree operative al Marco Polo per più di 100 destinazioni e un totale di 470 dipendenti. «Sono orgoglioso che nel settore aeroportuale siamo riusciti fare sistema» commenta il neo Cavaliere del lavoro, volendo poi condividere gli onori «con tutti i collaboratori dei Gruppi Save e Finint» è infatti anche presidente di Banca Finint, attiva nel leasing finanziario. Per finire poi nel ringraziare gli affetti più vicini «mia moglie e i miei figli per il sostegno che mi hanno sempre dato».

LA LADY DEL VINO

Amarone, Brunello e non solo, sono i grandi nomi e aromi del vino che si abbinano a Marilisa Allegrini, 66 anni, socio amministratore dell'azienda vitivinicola di famiglia nella quale è entrata nel 1983 alla scomparsa del padre. «Sono orgogliosa in quanto donna - commenta - l'attestazione capita in un momento difficile per l'economia e la vita del nostro paese e spero che rappresenti un segnale di speranza e riscatto». A lei si deve lo sviluppo dell'azienda Allegrini sui mercati in Nord America, Scandinavia e Asia, raggiungendo un export dell'85 per cento. Nel 2001 insieme ai fratelli si espande in Toscana, raggiungendo oltre duecento ettari di proprietà, a cui si aggiungono altri cento ettari in affitto. Nel 2008 acquista anche la rinascimentale Villa della Torre in Valpolicella nella quale promuove premi e incontri culturali. Produce oltre 4 milioni di bottiglie l'anno, tra cui Amarone, Bolgheri e Brunello di Montalcino, occupa 42 dipendenti nelle attività agricole e 41 nell'attività commerciale.

LA SIGNORA DELLE GRIFFE

Terza veneta insignita del titolo di Cavaliere del lavoro è l'ottantenne vicentina Silvia Stein, presidente del Maglificio Miles, specializzato nell'ideazione e produzione di capi di alta moda. Il tutto nasce nel 1962 quando la Stein mette in piedi un laboratorio artigianale per la lavorazione della lana. Il salto di qualità arriva alla fine degli anni Sessanta: magico l'incontro con Yves Saint Laurent che affida all'azienda vicentina la realizzazione di collezioni pregiate, di seguito avvia collaborazioni con marchi della moda internazionale tra i quali Valentino, Bottega Veneta, Lanvin e Donna Karan. Attraverso investimenti in innovazione e sperimentazione di nuove tecniche di produzione, la Stein guida lo sviluppo dell'azienda che oggi, con uno stabilimento produttivo di oltre settemila metri quadri, realizza 200mila capi l'anno e occupa 130 dipendenti. Tra le curiosità dispone di un archivio digitale che raccoglie più di ventimila punti maglia.

IL PATRON DELL'ACCIAIO

Il quarto Cavaliere del lavoro a Nordest è Federico Pittini, 59enne di Udine, presidente del gruppo Pittini, azienda di famiglia leader nella produzione di acciai lunghi per l'edilizia e nel settore meccanico. Una carriera nata e cresciuta sul campo, dopo aver ricoperto incarichi di sempre maggiore responsabilità, nel 2001 viene nominato amministratore delegato di Ferriere Nord, capofila del gruppo di famiglia. Di seguito, nel 2003, dà vita alla corporate school Officine Pittini, ma è con le acquisizioni di Kovinar in Slovenia nel 2007 e di Bstg in Austria nel 2013, attive nella produzione di reti elettrosaldate, che fa diventare l'azienda leader del settore nel mercato europeo. È presente in Italia, Austria e Slovenia con diciotto siti, produce oltre tre milioni di tonnellate di acciaio ed esporta il 63 per cento del fatturato. Tre i brevetti per invenzioni industriali, 112 le certificazioni di prodotto e 11 i marchi registrati, il tutto con 1.800 dipendenti.

Raffaella Ianuale

