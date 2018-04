CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MATRICOLEROMA A piazza Affari si fumerà. A breve atterra in Borsa un simbolo del made in Italy, protagonista da 200 anni della storia e del costume oltre ad essere fra i prodotti più esportati all'estero. Manifatture Sigaro Toscano (MST) è pronto ad aprire il capitale al mercato con un'initial public offer (ipo) entro luglio in un'operazione fondata quasi per intero su un'offerta di vendita (opv) per consentire ai soci di monetizzare il proprio investimento. È possibile che a cavallo della quotazione, il gruppo possa portare a termine la...