Massimo Finco: «Il prossimo presidente di Confindustria deve arrivare dal Nord»

LA PROPOSTAPADOVA La corsa al rinnovo dei vertici Confindustria è iniziata e dal Veneto si alza la proposta di un candidato unico. «Deve rappresentare il settore manifatturiero e deve essere vicino alla piccola e media industria. Non deve essere un politico, un manager statale e non deve far parte di una società partecipata. Non importa se arriva da Padova, Vicenza, Milano, Brescia o Modena. Basta che sia un bel candidato». Si è espresso così il presidente di Assindustria Venetocentro, Massimo Finco, a margine del convegno Sviluppo...