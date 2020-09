IL RILANCIO

ROMA Il Tridente non scherza. Vuole ripetere quanto fatto negli anni prima e dopo l'Ultima Guerra quando i suoi modelli trionfarono a Indianapolis, alla Targa Florio e nel Mondiale di Formula 1.

La storia si ripete. Anche questa volta c'è il profumo intenso delle corse, ma la Maserati vuol ripartire dalle vetture di produzione. Metterà sul mercato 16 modelli nuovi nei prossimi quattro anni nei quali verranno investiti almeno 2,5 miliardi di euro che andranno ad impreziosire una produzione tutta italiana. Un brand che è molto più di premium, veleggia nell'area luxury e sarà l'unica gemma del genere nel ricco portafoglio di Stellantis, il nuovo gigante italo-franco-americano che, dall'inizio del prossimo anno, sarà il terzo costruttore di veicoli del mondo.

Il rilancio rapido della Maserati è stata un'idea del manager inglese insieme al presidente John Elkann che è un autentico innamorato del marchio con cui attraversa anche gli oceani in equipaggio sul Trimarano di Soldini.

MC20, Maserati Corse 2020, un capolavoro di meccanica che è stato sviluppato nel Lab sotto l'abilissima regia di Harald Wester. Finora non si era mai visto un mostro del genere con un motore 3 litri che sfoggia una tecnologia finora usata solo in F1. Scocca in carbonio, motore posteriore centrale, portiere che si aprono verso l'alto e 630 cavalli che consentono di raggiungere i 325 km/h e di accelerare da 0 a 100 in meno di 2,9 secondi. Una vera meraviglia.

