Maschio Gaspardo rinnova con John Deere

VENEZIA Maschio Gaspardo continua a crescere negli Stati Uniti: nuovo accordo di fornitura con il colosso Usa John Deere. Prevista la produzione di frese per il mercato nordamericano, rafforzando la presenza del gruppo padovano nel primo mercato mondiale di settore che ha un volume d'affari intorno ai 45 miliardi di dollari. Le sole vendite di trattorini compatti superano le 150.000 unità annue con un grande potenziale di vendita per Maschio. Negli anni la qualità dei prodotti, realizzati negli stabilimenti Maschio Gaspardo (in Italia, Cina,...