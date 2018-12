Maschio Gaspardo, nuova linea di credito in Romania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MACCHINE AGRICOLEVENEZIA Gruppo Maschio Gaspardo: nuovo finanziamento fino a 16 milioni di euro da Eximbank per lo sviluppo dello stabilimento in Romania che potrebbe vedere presto anche l'entrata nel capitale della finanziaria triveneta Finest.La controllata del gruppo in Romania, che ha registrato negli ultimi anni un trend di crescita costante, prevede di chiudere il 2018 con un giro d'affari di oltre 50 milioni di euro in aumento del 9% rispetto al 2017. Nel 2017 l'azienda ha investito circa 10 milioni di euro per l'ampliamento di 8.600 mq...