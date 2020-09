MODA

MESTRE Marina Yachting ed Henry Cotton's sono marchi della moda conosciuti in tutto il mondo, oltre che ai clienti dello storico ex negozio di campo San Luca a Venezia. Henry Cotton's si rifà allo stile british e Marina Yachting alla tradizione marinara delle nostre coste, e sono da almeno sette anni al centro di una disputa internazionale, tra India, Gran Bretagna e Irlanda ma con epicentro il Veneto, tra Venezia e Padova. Nel 2013 Industries Sportswear Company, con sede in via Maderna a Mestre, costituita su iniziativa della società di diritto lussemburghese Cavaliere Holding Sarl acquistò i due marchi dal Gruppo Moncler prima della sua quotazione in borsa nel 2013, per poi cederli nel giugno del 2014 a Spring Holding sarl, società del fondo lussemburghese Emerisque Brands dell'imprenditore indiano Ajay Khaitan: questa cessione era stata ritenuta illegittima dal curatore della veneziana Industries Sportswear Company, fallita nel 2017; le speranze di ricavare i soldi per poter pagare i creditori stanno, infatti, tutte nella possibilità di far fruttare i marchi, e la società veneziana ha potuto proseguire l'attività con alcuni negozi tra Mestre e Trebaseleghe anche dopo il fallimento su autorizzazione del giudice e sotto la gestione del curatore Gianluca Vidal (mentre il custode giudiziario è un altro veneziano, Mario Tucci). E queste sono solo alcune delle puntate di una intricata disputa sui due marchi che, come ad esempio Mcs (ex Marlboro Classic), un tempo facevano parte della galassia del gruppo Valentino/Marzotto.

Altre due puntate più recenti risalgono al 2018 quando la proprietà dei due marchi venne trasferita in Irlanda, per poche decine di dollari, alla Henry Cotton's Brand Management Company Limited e alla Marina Yachting Brand Management Company, con amministratrice la moglie dell'indiano Khaitan, la signora Mandira. Penultima puntata è del luglio 2019 quando il Tribunaale di Venezia sequestrò i due marchi facendoli tornare nella disponibilità della veneziana Industries Sportswear Company.

A quel punto la storia sembrava volgere al termine quando, invece, ad un anno di distanza, la sezione Imprese e Proprietà industriale del Tribunale di Venezia, ha ora accolto quasi totalmente il reclamo delle due srl padovane Creso e Itinerant Show Room, rappresentate dagli avvocati Alessio Vianello e Lorenzo Boscolo dello studio Mda di Mestre con Vittorio Catelli e Giacomo Pescatore, contro il fallimento di Industries Sportswear Company con l'avvocato Piergiovanni Cervato. In buona sostanza, a parte alcuni marchi Marina Yachting ed Henry Cotton's registrati all'Uibm (l'Ufficio italiano brevetti e marchi), l'ordinanza del Tribunale consente alle due società facenti capo all'imprenditore padovano Enrico Gottardello di produrre, distribuire e commercializzare i prodotti con gli stessi nomi ma registrati in Europa al Rmue (il Registro marchi dell'Unione europea) e pure alcuni che coesistono con marchi registrati in Italia. Le due aziende, che avevano ottenuto la licenza d'uso dei marchi dalle due società irlandesi, possono continuare, dunque, a produrre e a vendere abbigliamento e accessori Marina Yachting ed Henry Cotton's praticamente in tutta Europa, almeno fino a nuova eventuale sentenza.

E.T.

