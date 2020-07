OCCHIALI

VENEZIA Marcolin rinnova la licenza in anticipo con Moncler per altri cinque anni.

Il gruppo di Longarone (Belluno) ha siglato una nuova intesa col marchio iconico della moda e dell'abbigliamento per la montagna per il design, la produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista e maschere da sci per uomo e donna a marchio Moncler Lunettes. La partnership, iniziata nel 2015, è stata estesa per ulteriori 5 anni, sino al 31 dicembre 2025. Marcolin Group continuerà a realizzare tutte le collezioni di occhiali e maschere da sci Moncler in vendita presso ottici, negozi specializzati e boutique Moncler, così come in una selezione di department store e piattaforme dedicate all'e-commerce.

CAMBIO AL VERTICE

Marcolin Group, tra le aziende leader a livello mondiale nel settore dell'eyewear, si distingue per la ricerca dell'eccellenza, l'innovazione continua. Da fine giugno Fabrizio Curci è il nuovo amministratore delegato e direttore generale di Marcolin. Il manager ha preso il posto di Massimo Renon, passato a guidare Benetton Group. Il portafoglio dei marchi comprende tra gli altri Tom Ford, adidas Sport, adidas Originals, Bally, Ermenegildo Zegna, Longines, OMEGA, GCDS, Victoria's Secret, Tod's, Diesel, Harley-Davidson. Nel 2019 l'azienda controlata dal fondo Pai Partners ha venduto circa 14 milioni di occhiali, nel 2018 ha realizzato un fatturato di 482 milioni. Marcolin è alleata in minoranza del colosso della moda Lvmh nella manifattura Thelios, sede sempre a Longarone, che realizza gli occhiali griffati Vuitton.

Moncler nasce a Monestier-de-Clermont, Grenoble, in Francia, nel 1952 ed ha attualmente sede in Italia. Il marchio controllato ha affiancato negli anni allo stile una costante ricerca tecnologica coadiuvata da esperti nel campo delle attività legate al mondo della montagna. Nel 2003 Remo Ruffini ha rilevato la maison della quale è presidente e amministratore delegato. Nel 2019 Moncler ha realizzato ricavi consolidati per 1,63 miliardi e un utile netto di 361,5 milioni.

