OCCHIALIVENEZIA Nuova sede a Shanghai, Marcolin rafforza la sua presenza in Cina. L'azienda è presente sul mercato di Pechino da ben sette anni attraverso una joint-venture con Ginko Group, storico operatore nel mercato degli occhiali locale che ha consentito al gruppo di cogliere pienamente il potenziale e le opportunità del Paese.Per rafforzare ulteriormente la propria presenza commerciale in Cina, e come parte di una più ampia strategia...