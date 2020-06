OCCHIALERIA

VENEZIA Marcolin, Fabrizio Curci è il nuovo amministratore delegato e direttore generale del gruppo dell'occhialeria bellunese controllato dal fondo Pai Partners. Il manager ex Fiera Milano sostituisce Massimo Renon da aprile in Benetton Group e prenderà incarico dal 22 giugno. «Siamo molto soddisfatti che Fabrizio abbia accettato di unirsi a Marcolin per guidare la nostra azienda nella sua nuova fase di sviluppo. È un manager esperto con una vasta e notevole esperienza internazionale in diversi settori. Condurrà Marcolin Group con l'obiettivo di consolidare la leadership globale nel settore dell'occhialeria», il commento di Vittorio Levi, presidente di Marcolin Group. «Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di questo straordinario settore, fatto di design, creatività e artigianalità. Sarà un percorso entusiasmante» sottolinea Curci, che vanta un'importante esperienza nel settore automotive. Negli anni ha ricoperto incarichi presso Olivetti Tecnost, nella vicentina Fiamm e nel 2007 è entrato a far parte del gruppo Fca, dove è diventato responsabile del brand Alfa Romeo per l'area Emea.

DISTRETTO

Marcolin ha il quartier generale a Longarone (Belluno) nel cuore nel distretto italiano dell'occhialeria. Nel 2019 il gruppo ha venduto nel mondo circa 14 milioni di occhiali, realizzando un fatturato di 486,7 milioni, ebitda 47,6 milioni. Marcolin è socio al 49% di Thelios, la nuova realtà produttiva di Longarone controllata al 51% dal colosso del lusso francese Lvmh (presente direttamente anche nel capitale del gruppo bellunese) che dal prossimo gennaio inizierà a produrre anche gli occhiali della griffe Dior in uscita da Safilo. Thelios è diretta da un ex, Giovanni Zoppas. Nel corso dell'esercizio 2019 Marcolin ha costituito una nuova società a Singapore per sviluppare ulteriormente nell'area Asia pacifico e acquisito nuovi brand licenza.

TELEFONO ROSSO

Marcolin, quasi 1900 addetti, nel corso dell'emergenza Covid ha avuto solo pochi giorni di interruzione per regolarizzare le procedure di sicurezza. Da fine marzo ha riaperto parte della logistica e del controllo qualità finito, lasciando a ogni singolo dipendente la scelta di presentarsi al lavoro. La risposta degli addetti è stata positiva. Dal 20 aprile i reparti produttivi hanno ripreso l'attività al 100%, così come il controllo qualità, magazzino materie prime e tutti gli uffici collegati alla produzione. La chiamata volontaria ha permesso a Marcolin di andare incontro alle esigenze dei dipendenti e consente a tutti di poter lavorare secondo un sistema di rotazione (in base ai volumi e alle necessità). Il personale negli uffici era invece presente solo per i servizi essenziali e la maggior parte hanno operato in remoto. Durante l'emergenza è stato istituito una sorta di telefono rosso per aggiornare in diretta (notte e fine settimana compresi) tutti i dipendenti sui provvedimenti presi dall'azienda nel rispetto dei decreti ministeriali e delle misure di prevenzione sanitaria. Sono inoltre state create delle tensostrutture in cui alcune squadre di accoglienza (composte da lavoratori Marcolin) per fornire loro l'attrezzatura necessaria e verificare il rispetto delle procedure e l'uso dei dispositivi di sicurezza. Oggi nel complesso il gruppo ha un'operatività al 70% concentrata nelle aree di produzione e sviluppo prodotto per non perdere la ripresa prevista del secondo semestre e sta continuando a usufruire in parte della cassa integrazione.

Maurizio Crema

