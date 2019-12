Marcolin, fatturato stabile nel 2019. L'Ad Renon: «Ora sviluppo, ma serve flessiblità»

OCCHIALI

LONGARONE Un 2020 di ripresa dopo un 2019 di transizione, con crescita per linee interne ed esterne, ovvero nuovi marchi in portafoglio e capillarità commerciale.

Marcolin Group, come ha spiegato ieri il Ceo, Massimo Renon, dalla sede madre di Longarone, è pronta a chiedere flessibilità alla maestranze per far fronte ad una nuova fase che si preannuncia di sviluppo. Nicchia però sulla possibile apertura ai 400 esuberi Safilo scaturiti proprio dalla perdita del marchio Dior passato alla Thélios (joint venture tra Marcolin e Lvmh), definiti «una questione da affrontare tutti assieme, coinvolgendo politica e istituzioni».

Il portafoglio clienti, dal quale erano uscite due licenze importanti, è stato irrobustito con marchi storici, quanto solidi: Bmw, Adidas, Longines, Omega, Max Mara, GCDS. Uno scatto in avanti, compiuto con «aggressività», anche per far fronte a due grandi competitors: Marchon che ha aperto 700 punti vendita in America e Luxottica che ha annunciato di aprirne 7mila assieme a GrandVision.

L'accordo con Adidas, gruppo da 25 miliardi di euro, è stato definito uno dei pilastri assieme ai power brand rappresentati da Guess e Tom Ford, quest'ultimo ha siglato l'accordo più lungo mai avuto da Marcolin, ovvero fino al 2029.

Si è lavorato anche sulla piattaforma distributiva, con l'obiettivo di essere la forza commerciale per i brand più piccoli. «Siamo passati da 11 a 16 tra filiali e joint venture presenti in oltre 100 Peasi con oltre 120 distributori. In questa direzione abbiamo siglato una partnership con Barton Perreira, che possiamo definire la Ferrari degli occhiali».

La presenza Marcolin quest'anno è arrivata anche a Singapore, con una filiale propria al 100%, dopo lo sbarco dell'anno scorso ad Hong Kong e in Messico. «Il prossimo anno - spiega il Ceo - sarà la volta di Australia e Cina».

Non poteva mancare l'attenzione alla sostenibilità, affidando il compito alla Positive Luxury di fare un check up diagnostico su tutti i fornitori, che sarà vincolante.

L'anima di tutto ciò restano però le persone e le professionalità. Marcolin ha voluto partecipare con Certottica alla creazione del Politecnico dell'occhiale per formare personale specializzato, ma ha investito anche sul welfare aziendale: «Far stare bene le persone significa stabilità e benessere e quindi maggior impegno anche sul lavoro».

Il fatturato del 2018 è stato di 482,2 milioni di euro. Il 2019 si preannuncia in linea. A livello globale conta 2mila dipendenti di cui 924 in Italia. Longarone resta il cuore della produzione, perché «vogliamo dare al territorio ciò che il territorio ci ha dato».

Lauredana Marsiglia

