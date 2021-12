OCCHIALERIA

BELLUNO Separazione consensuale tra il gruppo dell'occhialeria Marcolin e il colosso del lusso francese Lvmh. Uniti nella creazione di Thélios, la joint venture dell'occhialeria fondata 4 anni fa, ora i due gruppi hanno deciso di camminare da soli, con Thélios che resta tutta in mano francese. Lvmh ha infatti acquistato il 49% che Marcolin deteneva nella joint venture, mentre l'azienda di occhiali veneta rileva la quota del 10% che il gruppo francese possiede nella stessa Marcolin, acquisita quando era stata fondata Thélios.

Dal punto di vista di Lvmh questa operazione rappresenta «l'opportunità di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel settore eyewear - si legge in una nota - facendo leva sul savoir-faire italiano. Thélios è diventata rapidamente l'eyewear expert di Lvmh. Per questo i due soci hanno deciso di comune accordo di avviare Thélios verso la fase successiva del suo sviluppo e integrarsi completamente all'interno del gruppo francese».

Per Marcolin invece la cessione del 49% e la contemporanea acquisizione del proprio 10% in mano a Lvmh è l'occasione per avere maggiore libertà d'azione nell'obiettivo non dichiarato ma mai nascosto di impegnarsi in nuovi investimenti strategici. Marcolin nei giorni scorsi ha rinnovato e prolungato fino al 2024 l'accordo con Skechers per il design, la produzione e la distribuzione di occhiali da sole, montature da vista e proposte eyewear kids.

