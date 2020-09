MARCOLIN

ACCORDO LICENZA

CON MAX MARA

Marcolin Group ha siglato un accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali da sole e da vista Max Mara. La partnership prevede una durata di 5 anni con inizio a partire dal 1° novembre 2020 e segue gli accordi del 2019 per l'eyewear di Sportmax e Max&Co.

CARRARO

NUOVO BOND, L'OFFERTA

CHIUDE ANTICIPATAMENTE

Si è chiusa anticipatamente ieri dopo aver raggiunto l'ammontare massimo di 150 milioni di euro l'offerta di nuove obbligazioni del gruppo Carraro di Campodarsego (Padova). «Si tratta di un ottimo segnale che conferma ancora una volta la fiducia da parte del mercato ha commentato il presidente Enrico Carraro . Ora possediamo le leve per proseguire sulla strada della crescita dimensionale».

EMERGENZA COVID

LUXOTTICA PRODUCE

VISIERE PROTETTIVE IN USA

Luxottica, dopo aver avviato la produzione di mascherine in Italia, ha riconvertito una parte dello stabilimento di Orange County, in California, per la produzione di visiere protettive con l'obiettivo di rispondere alla crescente domanda per fronteggiare la pandemia di Covid.

CAREL INDUSTRIES

BILANCIO SEMESTRALE:

RICAVI A 161 MILIONI

Approvata la semestrale della padovana Carel Industries: ricavi consolidati a 161 milioni (- 3,6%), ebitda consolidato a 30,9 milioni, -8,4%. Utile consolidato 16,3 milioni (- 14%).

COCA COLA

IN VENETO LA PRODUZIONE

DELLE BOTTIGLIE RICICLATE

Coca-Cola Hbc Italia produrrà le nuove bottiglie realizzate con il 50% di plastica riciclata nella fabbrica di Nogara (Verona), confermando il proprio impegno verso l'economia circolare: oltre ad essere già al 100% riciclabili. La speranza è che il Governo o il Parlamento rimuovano il limite di utilizzo massimo del 50%, presente solo in Italia.

GIUSTI WINE

INVESTIMENTO DA 15 MILIONI

PER LA NUOVA CANTINA

La trevigiana Giusti Wine ha inaugurato la nuova cantina ipogea, un investimento da 15 milioni. La società di famiglia ha realizzato nel 2019 un fatturato di 3,5 milioni ed esporta in 29 Paesi. L'obiettivo è il raddoppio del giro d'affari entro il 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA