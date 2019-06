Marcia indietro dei vertici Whirlpool «La fabbrica di Napoli non si chiude»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VERTENZAROMA Un tavolo tecnico, che vada a scandagliare tutte le possibili soluzioni per mantenere in vita lo stabilimento Whirlpool di Napoli. Si è concluso con un nuovo appuntamento (data ancora da fissare) l'incontro al Mise di ieri tra azienda e sindacati, presieduto dal ministro Di Maio. Dopo le minacce di revoca dei finanziamenti, stavolta i toni sono stati più dialoganti. La soluzione ancora non c'è, ma l'intenzione di impegnarsi per trovarla è arrivata. «Non chiuderemo lo stabilimento di Napoli e garantiremo l'occupazione» ha...