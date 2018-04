Marchionne: «Il successore? Fidatevi, sarà l'uomo adatto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSEMBLEA FCAROMA Giornata olandese per le aziende controllate da Exor. Ad Amsterdam si sono svolte le assemblee degli azionisti di Cnhi, Fca e Ferrari e, molto probabilmente, in futuro ci sarà anche quella della Magneti Marelli. Sono stati approvati i risultati finanziari 2017 positivi per tutte e tre le società, confermati i cda e i target dell'anno in corso. «Fiat Chrysler ha chiuso lo scorso anno con un'altra performance da record e ha raggiunto risultati ambiziosi andando oltre gli obiettivi», ha spiegato Sergio Marchionne. L'ad ha...