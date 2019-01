Marchi portati all'estero e fatti fallire La triste parabola degli ex Marzotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRIBUNALEVENEZIA È fallita anche l'ultima delle società che, attraverso il fondo britannico Emerisque Brands, aveva rilevato nel 2014 le attività legate alla moda sportiva un tempo di proprietà del gruppo Marzotto-Valentino.L'ultima sentenza, emessa dal Tribunale di Venezia, riguarda la Mcs Distribuzione srl, con sede in via Maderna a Mestre. Il curatore fallimentare nominato è il commercialista dott. Alvise Crety. Il Tribunale ha ordinato alla società fallita di depositare i bilanci e le scritture contabili, che non risultano mai essere...