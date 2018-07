Marcato: «Non siamo terra di evasori, ma attenti al reddito di cittadinanza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA «Questi dati della Cgia di Mestre sono una pietra tombale sulla fake news che il Veneto sia terra di evasori», afferma l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, che approfondisce l'analisi. «Le risultanze reali mettono il Veneto fra le regioni che evadono di meno non solo in Italia ma in tutta Europa - avverte Marcato -. E vedere che siamo all'ultimo posto per lavoro in nero fa particolarmente piacere perché viene riconosciuto il grande lavoro dei nostri imprenditori e dei lavoratori di una regione che riesce...