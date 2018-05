Marcato: «Imprese sole? In passato condizionavano la politica, oggi no»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

+L'INTERVISTADice di avere «ancora nelle orecchie l'applauso a mani aperte tributato a Treviso dagli industriali a Matteo Renzi, quando il premier ancora non aveva fatto niente». Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo economico in Regione Veneto, leghista verace che spopola nei talk show tanto da essere soprannominato Bulldog, ricorda e rimarca: «Cos'è cambiato in due anni? Com'è che improvvisamente gli imprenditori scoprono di non ritrovarsi più nella politica e neanche nelle associazioni confindustriali?».Assessore Marcato, stando...