Marano: «Con il socio industriale l''aeroporto di Ronchi può decollare»

FINANZAVENEZIA Il dado è tratto, ora c'è da attendere con pazienza almeno sette anni e sperare che la sga gestisca al meglio i 18 miliardi di crediti incagliati e sofferenze delle due banche venete e incassi almeno nove miliardi.Ieri si è perfezionata l'operazione delineata la scorsa estate: la società (pubblica) per la gestione di attività, sga, compra da Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa e da Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa i crediti deteriorati non passati a Intesa Sanpaolo. I portafogli...