Mantovani passa ai lombardi di Coge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAVENEZIA La Mantovani finisce alla Coge Costruzioni Generali della famiglia lombarda Ferrari. Il ramo costruzioni della gruppo dei Chiarotto, un'ottantina di milioni di fatturato tra estero e cantieri del Mose di Venezia, passa in affitto alla Coge, che sarà partecipata da Coge International con sede a Londra. Entro cinque anni, la società di punta della Serenissima Holding finita in difficoltà anche per lo scandalo nella realizzazione delle barriere mobili di Venezia potrebbe essere ceduta alla nuova realtà lombarda che ieri ha...