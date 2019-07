Manovra, via al cantiere con il nodo flat tax

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La definizione in tempi brevi della manovra di bilancio per il prossimo anno sembra accomunare i più nel mondo della variegata maggioranza politica; i modi su come realizzarla dividono invece sempre più marcatamente. La riforma del fisco, per esempio, si farà, ma gradualmente e con il primo obiettivo di semplificare il sistema ha assicurato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nonostante il pressing della Lega su questo fronte. «Sulla flat tax non c'è ancora un disegno definitivo, ma i criteri su cui concordiamo tutti sono la...