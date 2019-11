Manovra, più congedi parentali scontro sulla stretta agli evasori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISCUSSIONEROMA Statali, più tempo a casa con i figli. Mentre il governo cerca una soluzione per modificare plastic tax e stretta sulle auto aziendali, in Parlamento continua l'esame degli emendamenti. E resta lo scontro sull'articolo 39 che inasprisce le pene per il carcere agli evasori e la confisca. I 5 stelle confermano che non ci sono chiusure a miglioramenti ma non cambierà nella sostanza la norma e non si modificherà l'inasprimento del carcere per la dichiarazione fraudolenta. Le modifiche riguarderebbero le soglie di punibilità...