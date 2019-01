Manley: con l'ecotassa si deve rivedere il piano da 5 miliardi di Fca per l'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTRVENTODETROIT La prima volta di Manley. In pubblico, a un salone, a rispondere alle domande dei media sul presente e futuro di Fca. In prima fila alla presentazione del nuovo Ram Heavy Duty a fianco del manager che ha preso il posto di Sergio Marchionne alla guida di Fiat Chrysler c'è anche il presidente John Elkann. Ampi sorrisi, soddisfazione per l'anno appena concluso in cui l'azienda controllata da Exor ha raggiunto risultati record soprattutto in Nord America, il suo mercato di gran lunga più importante. Manley, però, parla del...