MANIFESTAZIONI

PORDENONE SamuMetal, SamuPlast, SubTech e Fabbrica 4.0: questo è il poker d'assi calato da Pordenone Fiere per comporre SamuExpo, salone biennale dell'industria in programma dal 6 all'8 febbraio nella città del Noncello. Gli spazi espositivi sono al completo, con la partecipazione di più di 650 aziende, segnando un + 10% rispetto ai numeri rispetto alla precedente edizione del 2018. Molto forte la presenza di realtà estere (circa il 15%). Con questi numeri SamuExpo si presenta come uno degli eventi specializzati più importanti del Nordest e non solo nell'ambito dei settori della metalmeccanica, plastica e subfornitura. SamuPlast presenta oltre 50 realtà attive nell'ambito delle tecnologie, macchine e materiali per la lavorazione della plastica, trattamenti termici, verniciatura. SamuMetal accoglie 420 aziende attive nei settori della lavorazione meccanica, taglio e deformazione della lamiera, utensileria, robotica e automazione. Componenti meccanici e stampi, trattamenti termici e superfici, verniciatura, sono invece fra i protagonisti di SubTech con 170 espositori. Introdotta nell'edizione 2018, Fabbrica 4.0 è la digital revolution area, dedicata a stampanti 3D, realtà aumentata, macchine interconnesse per l'ottimizzazione dei processi e in generale tutto ciò che concerne l'industria 4.0. Oltre 15mila i visitatori attesi. Diversi anche gli appuntamenti di approfondimento tra Lean entreprise, evoluzione food&beverage dei metalli, produzione di componenti per i veicoli ibridi ed elettrici, sono solo alcuni dei temi che verranno trattati.

SEMINARI DIGITALI

L'arena del padiglione 10 sarà, invece, lo scenario della prima edizione dei SamuDigitalDays: un ciclo di conferenze e seminari focalizzati sulla divulgazione dell'innovazione e della cultura digitale durante le quali si parlerà di cyber security, contrasto al cybercrime e protezione dei segreti industriali, social media e reputazione online, digital transformation e industry innovation. Presenti in due aree dedicate anche Comet e Confartigianato Veneto.

