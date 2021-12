ABBIGLIAMENTO

Il Gruppo Manifattura Valcismon, specializzato in abbigliamento outdoor e ciclismo con i marchi Sportful, Castelli e Karpos, cambia nome in Mvc Group, immagine grafica e rinnova il sito Internet. Il gruppo, fondato nel 1946 dalla famiglia Cremonese, chiuderà il 2021 con un fatturato di 130 milioni di euro, in crescita del 63% rispetto al 2019 e un Mol pari a 30 milioni. «Dal 2019, anno in cui la nostra famiglia ha deciso di aprire il capitale con l'ingresso del fondo Equinox al 40%, il nostro Gruppo è cambiato radicalmente. Oggi possiamo contare su un fatturato che nel 2021 si attesterà sui 130 milioni di euro (contro gli 80 milioni del 2019), un Mol 2021 di 30 milioni di euro, praticamente più che raddoppiato in tre anni, e un indebitamento finanziario pari a zero», dichiara l'amministratore delegato di Mvc Group, Alessio Cremonese.

Nel fine settimana è stato inaugurato ha inaugurato a Seren del Grappa (in provincia di Belluno) il primo store diretto dedicato ai marchi di proprietà: «Dopo un percorso di crescita e consolidamento sul mercato, oggi siamo pronti per nuove sfide. Anzitutto attraverso il rebranding, che ci ha portati ad adottare un nuovo nome, Mvc Group, a rivedere la nostra immagine grafica e il nostro logo oltre al sito Internet, e poi attraverso l'inaugurazione di questa prima Embassy che è parte di un progetto di gruppo, che sarà il volano di una nuova progettualità retail, declinata per i marchi Castelli e Karpos», spiega il presidente Alberto Cremonese.

