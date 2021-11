Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIPRESAROMA Le pmi del settore manifattura in Italia vanno meglio che in Germania e il distacco è sempre più ampio. L'indice misurato da Ihs Markit a ottobre nel nostro Paese è salito a 61,1 punti dai 59,7 di settembre. Il dato è superiore alle stime degli analisti e si tratta del sedicesimo mese consecutivo di crescita. Per quanto riguarda gli ordini a settembre l'indice è salito a 61,7 da 58,9, in espansione per l'undicesimo mese...