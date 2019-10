Mancata fusione con BpVi: archiviati i vertici di Etruria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAAREZZO Archiviazione per cinque ex vertici della Banca Etruria accusati di bancarotta fraudolenta per la mancata fusione con la Popolare di Vicenza, allora presieduta da Gianni Zonin. Sono stati prosciolti dal gip del tribunale di Arezzo, Fabio Lombardo, l'ultimo presidente della Bpel prima del commissariamento Lorenzo Rosi, l'ex vice presidenti Pier Luigi Boschi (padre dell'ex ministro Maria Elena), l'ex vice presidente Alfredo Berni, l'ex presidente Giuseppe Fornasari e l'ex direttore generale Luca Bronchi.Almeno sul mancato...