Management, Mib Trieste tra le scuole top al mondo

ALTA FORMAZIONETRIESTE Mib Trieste school of management tra le migliori scuole al mondo di management secondo agenzie di accreditamento e di rating. Una scuola d'eccellenza a cui l'Amba (Association of MBAs), associazione internazionale indipendente con sede a Londra, ha concesso il suo prestigioso accreditamento, il più importante al mondo per i Master of Business Administration. Il Mib di Trieste è accanto a giganti anglosassoni quali la London Business School, la Cass University, Warwick o Oxford. Tutti i suoi programmi di master infatti...