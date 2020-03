L'IMPIANTO

ROMA Maire Tecnimont, gruppo italiano di ingegneria impiantistica quotato a Piazza Affari, sbarca in Turchia con un contratto da circa 200 milioni per un nuovo impianto per la produzione di urea, composto chimico utilizzato nell'industria dei fertilizzanti. Il nuovo stabilimento verrà realizzato a Gemlik, 125 km a sud di Istanbul. «Siamo molto orgogliosi di questo nuovo risultato che conferma la leadership del gruppo nel settore dei fertilizzanti e ci consente di espandere la nostra presenza geografica in un mercato strategico come la Turchia», ha commentato il numero uno del gruppo, Pierroberto Folgiero.

La capacità dell'impianto , che verrà realizzato per per conto della società Gemlik Gubre, è di 1.640 tonnellate al giorno di urea granulata e di 500 tonnellate al giorno di uan, una soluzione di urea e nitrato di ammonio. Lo scopo del lavoro, spiega la società italiana, riguarda l'esecuzione dell'ingegneria, la fornitura di tutte le apparecchiature e materiali e i lavori di costruzione. Il completamento del progetto è previsto entro tre anni. Gemlik Gübre appartiene alla Yildirim Holding, un gruppo diversificato attivo in diversi campi, dal chimico e fertilizzanti fino ai porti e alla logistica, compreso quello minerario e dei metalli nobili.

«La firma di questo accordo è il primo passo di una grande collaborazione. Confidiamo in Tecnimont e crediamo che insieme raggiungeremo un grande successo in tutto il mondo», ha detto Ali Rza Yldrm, presidente di Gemlik Gübre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA