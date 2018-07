Macchine per tabacco Comas acquisite per il 70% da Coesia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ACQUISIZIONIBOLOGNA Coesia ha siglato un accordo per l'acquisizione del 70% del capitale di Comas Tobacco Machinery. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine dell'anno. Con un fatturato nel 2017 di 210 milioni di Euro, Ebitda di circa 56 milioni di Euro e circa 300 collaboratori, Comas Tobacco Machinery è leader nella produzione di macchinari e linee di processo per la lavorazione del tabacco. Comas ha sede a Silea (Treviso) con una filiale in Brasile.Comas Tobacco Machinery è stata fondata nel 1971 da Mario Martin, Giuseppe...