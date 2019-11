MACCHINE AGRICOLE VENEZIA Maschio Gaspardo fuori dal tunnel con le finanziarie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MACCHINE AGRICOLEVENEZIA Maschio Gaspardo fuori dal tunnel con le finanziarie regionali del Nordest e una robusta iniezione d'efficienza che passa per la riduzione dei costi. Via al piano al 2021 che prevede uno sviluppo sempre più decisivo sull'estero.Il gruppo padovano delle macchine agricole controllato dai fratelli Maschio ha approvato il bilancio 2018 con ricavi in crescita di oltre l'8% a 332 milioni di euro, ebitda a 30,6 milioni, utile a 1,5 milioni, sui livelli del 2017 dopo un 2018 che godeva di partite straordinarie. «Questo...