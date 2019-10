MACCHINE AGRICOLE VENEZIA Maschio Gaspardo: firmato l'accordo in bonis con 21

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MACCHINE AGRICOLEVENEZIA Maschio Gaspardo: firmato l'accordo in bonis con 21 banche, via libera all'aumento di capitale da 20 milioni che porterà le finanziarie regionali Veneto Sviluppo e Friulia al 40% del capitale del gruppo padovano della produzione di macchine e attrezzature agricole. Rifinanziato l'indebitamento in Italia per complessivi 140 milioni (70 sul breve termine). L'operazione è collegata ai progetti di futuro sviluppo in linea con il nuovo piano industriale 2019-2022 messo a punto dll'Ad Luigi De Puppi.Non è stata facile....