Ma restano le incognite sulla manovra Confindustria: scenario fragile e incerto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA La decisione di lasciare la pagella invariata arriva in un momento delicato per l'Italia, alle prese con un deciso rallentamento della crescita e con una maggioranza di governo sempre più litigiosa. Il nulla di fatto era stato anticipato in giornata dall'andamento del differenziale di rendimento fra Btp e Bund decennali, considerato un termometro dello stato di salute delle finanze pubbliche di un paese. Lo spread infatti ieri, dopo le fibrillazioni della mattina, ha chiuso in netto calo a 260 punti base, dai 269 della...